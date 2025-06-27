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رياضة

انطلاق معسكر منتخب الشباب الثلاثاء استعدادا لكأس العالم بتشيلي

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، حدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، يوم الثلاثاء المقبل 1 يوليو، لانطلاق معسكر الفريق، استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في الفترة من في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، معسكر منتخب الشباب، والذي يستمر حتى موعد إنطلاق المونديال، على أن يتخلله فترات راحة قصيرة لمنح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم بين الحين والأخر.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر لـ18 أكتوبر المقبلين.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

 

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم 

وقال نبيه مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

 

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

 

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