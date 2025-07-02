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رياضة

منتخب الشباب يتدرب على فترتين لزيادة اللياقة البدنية استعدادا لكأس العالم

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

قرر الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، إقامة تدريبات الفريق على فترتين، خلال المعسكر التدريبي بمشروع الهدف، الذي ينطلق اليوم الأربعاء، في بداية استعدادات الفراعنة الصغار للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها تشيلي في شهر سبتمبر المقبل 

منتخب الشباب يتدرب على فترتين

وجاء قرار أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب بإقامة تدريبات الفريق على فترتين من أجل استعادة معدل اللياقة البدنية للاعبين سريعا، خاصة أنهم قادمون من فترة راحة سلبية طويلة بعد انتهاء الموسم المحلي.

وستقام تدريبات منتخب الشباب على مرحلتين، المرحلة الأولى علي تدريبات بدنية بوحدة الجيمانيزيوم، ثم يخوض اللاعبين تدريبات بالكرة في المران المسائي على ملعب الهدف.

أستمة نبيه، فيتو
أستمة نبيه، فيتو

منتخب مصر يواجه الكويت وديا

أعلن حمادة أنور المدير الادارى لمنتخب الشباب، أن منتخب الفراعنة سيخوض مباراتين وديتين في  يومي  ١٧ و٢٠ يوليو مع منتخب  الكويت الأولمبي، وذلك ضمن البرنامج الذى اعتمده مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة، وفي حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، معسكر منتخب الشباب، والذي يستمر حتى موعد إنطلاق المونديال، على أن يتخلله فترات راحة قصيرة لمنح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم بين الحين والأخر.

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