منتخب الشباب يخوض وديتين في تشيلي قبل انطلاق المونديال

أكد علاء نبيل المدير الفني لـاتحاد الكرة المصري، أن هناك برنامج إعداد طموح لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، لإعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق فعالياتها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين

معسكر ختامي لمنتخب الشباب في تشيلي

وكشف علاء نبيل في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخب الشباب تحت 20 سنة، سيختتم تحضيراته لبطولة كأس العالم بمعسكر في دولة تشيلي، سيتخلله مباراتان وديتان مع منختبين من المنتخبات المشاركة في المونديال، سيتم تحديد هويتهما خلال الأيام القادمة

منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

دورة ودية دولية بالقاهرة لمنتخبات الشباب

أشار علاء نبيل، أن هناك دورة ودية دولية ستنظمها مصر بمشاركة عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، ستقام في شهر أغسطس المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل الخاصة بها الاسبوع المقبل بعد الموافقة عليها وإعتمادها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

وأحضر الجهاز الفني لمنتخب الشباب سيديهات لأخر مباريات المنتخبات الثلاث في التصفيات المؤهلة لمونديال الشباب، وبدأ أسامة نبيه في دراستها جيدا للوقوف على مواطن القوة والضعف في المنتخبات الثلاث

أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة أو مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه اليابان بدور المجموعات

وجاءت هذه الرغبة من قبل أسامة نبيه، حتى يعتاد لاعبو منتخب الشباب على مواجهة المدرسة الكروية السريعة، التي تعتمد على الالتزام التكتيكي والسرعة في نقل الكرة، والتحرك بشكل جماعي دفاعا وهجوما، خاصة أن منتخب مصر سيواجهة نظيره الياباني في دور المجموعات، وهو يلعب بنفس الأسلوب الذي يلعب به منتخب كوريا الجنوبية.

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