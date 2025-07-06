الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في نيريم بـ غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب نيريم بغلاف غزة".

 

تصنيف جميع مستوطنات غلاف غزة كـ"منطقة عسكرية مغلقة"

في غضون ذلك، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، بأن الجيش أزال للمرة الأولى منذ بدء الحرب تصنيف جميع مستوطنات غلاف غزة كـ"منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك بعد قرار حكومي برفع القيود التي كانت تمنع عودة المستوطنين إلى هذه المناطق.


غزة ستظل مصنفة كمنطقة عسكرية

وأوضحت الإذاعة أن بعض الطرق القريبة من الجدار الفاصل مع غزة ستظل مصنفة كمنطقة عسكرية تابعة للجيش، لاستخدامها في استمرار الأنشطة العسكرية داخل القطاع.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.

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