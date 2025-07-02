جيش الاحتلال يرفع تصنيف المنطقة العسكرية المغلقة عن مستوطنات غلاف غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش أزال للمرة الأولى منذ بدء الحرب تصنيف جميع مستوطنات غلاف غزة كـ"منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك بعد قرار حكومي برفع القيود التي كانت تمنع عودة المستوطنين إلى هذه المناطق.

غزة ستظل مصنفة كمنطقة عسكرية

وأوضحت الإذاعة أن بعض الطرق القريبة من الجدار الفاصل مع غزة ستظل مصنفة كمنطقة عسكرية تابعة للجيش، لاستخدامها في استمرار الأنشطة العسكرية داخل القطاع.

إعادة جميع سكان البلدات

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.

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