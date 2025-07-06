الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: يمكن التوصل لاتفاق في غزة خلال 24 ساعة والفجوات ليست كبيرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بأنه يمكن التوصل لاتفاق خلال ٢٤ ساعة، مشددا على أن الفجوات ليست كبيرة.

 

صفقة وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قد يُسهم في تحقيق اتفاق مهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نتنياهو خلال تصريحاته في مطار بن جوريون: "نريد تحقيق الصفقة، ولكن وفق الشروط التي كنا قد وافقنا عليها مسبقًا، وقد أعطيت الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بعدم التنازل عن هذه المبادئ".

 

الأجندة الإسرائيلية في غزة 

وأشار إلى أن الزيارة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية هامة، في ظل استمرار الجهود للتوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد وإعادة الأسرى الإسرائيليين، مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تراهن فيه حكومة الاحتلال على دور أمريكي أكبر بقيادة ترامب لدفع المفاوضات نحو نتائج تخدم الأجندة الإسرائيلية في غزة.

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غزة نتنياهو وقف إطلاق النار فى غزة ترامب

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