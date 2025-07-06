اتحاد الكرة يصدر القواعد التنظيمية للحصول على التصاريح المؤقتة لرخص المدربين

أصدر اتحاد الكرة المصري القواعد التنظيمية للحصول على التصاريح المؤقتة لرخص المدربين، تبعًا للقواعد العامة للقيد والرسوم المالية والمواعيد والمسابقات للموسم 2025/2026

وتضمنت الشروط أن يتقدم المدرب بخطاب من النادي لطلب التصريح المؤقت محددًا به نوع تصريح الرخصة المؤقتة المطلوبة (A-B -C -D)

تسديد 25% من رسوم الدورة التدريبية

أما بالنسبة للتصاريح المؤقتة للعمل بالمسابقات (A - B - C) فتضمنت ضرورة إرفاق الرخص الأدنى الحاصل عليها، على أن يسدد المدرب طالب التصريح قيمة 25% من رسوم الدراسة للدورة التدريبية لحجز موعد في أقرب دورة في الفرع التابع للإتحاد للرخص (-B-C) ويسدد للاتحاد طالب الرخص (A).

تسديد قيمة التصريح المؤقت

كما تضمنت أن يسدد المدرب قيمة التصريح المؤقت المحدد بقواعد القيد والمحدد لكل مسابقة، على أن يتم تحويل قيمة التصريح المؤقت من الفرع للإتحاد محددًا به أسماء طالبي التصريح للاعتماد.

ويصدر الاتحاد أسماء المدربين المعتمد التصريح المؤقت لهم للموسم 2025/2026 محددًا به فئة التصريح المؤقت ويصدر الفرع كارنيه المدرب.

ويتم تعلية قيمة الـ 25% المسددة من المدرب بالفرع وتسجيله في أقرب دورة تدريبية، ويسدد باقي قيمة الرسوم الدراسية قبل بداية الدورة للفرع، أو الاتحاد حسب الدورة.

ولا تستخرج بطاقات المدربين المؤقتة إلا بعد ورود موافقة الاتحاد علي إصدار التصريح المؤقت مبينًا به أنه تصريح مؤقت وفقًا للفئات المحددة بالمسابقات.

وتكون جميع التصاريح المؤقتة من الفئة الأدنى للأعلى من الرخصة B إلي الرخصة A.

- ﻿﻿من الرخصة C إلي الرخصة B.

- ﻿﻿من الرخصة D إلي الرخصة C.

- ﻿﻿تصريح مؤقت للرخصة D.

وذلك وفقًا للوارد بقواعد القيد المحدد لكل مسابقة

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