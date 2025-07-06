الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

عبد الناصر محمد مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد للزمالك

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد

شهد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة.

عبد الناصر محمد كان مدير الكرة بنادي إنبي لسنوات طويلة، قبل أن يختاره جون إدوارد ليكون، ضمن أفراد الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض. 

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لنادي الزمالك 

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز  مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس  محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي لتدعيم صفوف الفريق

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