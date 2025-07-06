بعد الصعود للدوري السعودي، نيوم يعقد 7 صفقات نارية، وكريستوف جالتييه مدربا

أعلن نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى الدوري روشن السعودي، إبرام صفقات نارية منذ فتح باب القيد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأبرمت إدارة نادي نيوم حتى الآن 7 صفقات، بدأت بالحارس البولندي مارسين بولكا، لاعب فريق نيس الفرنسي، الإيفواري أمادو كونيه، الجزائري سعيد بن رحمة، السعودي فارس عبدي، بالإضافة إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين بصفقات انتقال حر، وهم: الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ومهند السعد، وأسامة الخلف.

يذكر أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي يتواجد ضمن صفوف فريق نيوم منذ الموسم الماضي، بعد انتقاله من نادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر.

نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه

وأعلن نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، أمس السبت، عن تعاقده رسميا مع الفرنسي كريستوف جالتييه لتدريب الفريق خلفا للبرازيلي شاموسكا.

رحيل شاموسكا عن نيوم السعودي

وكان نيوم أعلن يوم الخميس الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب شاموسكا الذي قاده للصعود من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي.

مسيرة وإنجازات جالتييه التدريبية

وسبق للمدرب الفرنسي جالتييه أن تولى تدريب أندية سانت إيتيان وليل ونيس وباريس سان جيرمان في فرنسا، بينما كانت آخر محطاته مع الدحيل القطري.

وتوج جالتييه بلقب الدوري الفرنسي مرة مع ليل ومثلها مع باريس سان جيرمان الذي توج معه أيضا بالسوبر المحلي، بالإضافة إلى تحقيق كأس الرابطة مع سانت إيتيان.

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