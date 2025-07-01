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رياضة

نيوم السعودي يقدم عرضا خرافيا للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

دخل نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثا إلى دوري روشن للمحترفين، بقوة على خط التعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح فريق ريال مدريد، في مفاجأة مدوية بسوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير أوروبية، أن النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين يستعد لتقديم عرض ضخم لضم النجم البرازيلي، في إحدى أكبر الصفقات المرتقبة بالميركاتو.

نيوم يقدم عرضا ضخما لضم رودريجو من ريال مدريد 

بات رودريجو محاطًا بالكثير من الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد، فبعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، ظهر اسم نيوم السعودي كمنافس جاد على توقيعه، بدعم مباشر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يمول المشروع الرياضي للنادي حديث النشأة.

وبحسب ما نقله الصحفي جيمس بينج من شبكة CBS، فإن نادي نيوم السعودي يجهز عرضًا ماليًّا كبيرًا لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي، ضمن خطة لتعزيز صفوف الفريق بعد صعوده إلى دوري المحترفين.

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