اختتمت منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في أمريكا حتى 13 يوليو الحالي، بتأهل فلومينينسي البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وحقق نونو مينديز، لاعب باريس سان جيرمان، إنجازا بتصدر قائمة أكثر اللاعبين فوزا في المواجهات الثنائية بربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ التي شهدت حالتي طرد في صفوف الفريق الباريسي.

وشهد ربع نهائي كأس العالم للأندية انتصار فلومينينسي على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، بالإضافة إلى فوز تشيلسي على بالميراس بنفس النتيجة، كما فاز باريس سان جيرمان في مباراة ظلت مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، على بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، أما ريال مدريد فهرب من فخ بروسيا دورتموند بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2.

ووفقا لشبكة "سكواسكا" العالمية، فإن نونو مينديز هو أكثر اللاعبين فوزا في المواجهات الثنائية داخل أرضية الملعب في ربع النهائي برصيد 12 مرة، ويأتي بعده كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي برصيد 10 مرات، حيث جاءت القائمة كالتالي:

1- نونو مينديز (باريس سان جيرمان).. 12 مرة.

2- كاليدو كوليبالي (الهلال).. 10 مرات.

3- أندريه سانتوس (تشيلسي).. 9 مرات.

4- برونو فوكس (بالميراس).. 9 مرات.

5- بيدرو نيتو (تشيلسي).. 8 مرات.

6- إجناسيو(فلومينيسي).. 8 مرات.

7- مالو جوستو (تشيلسي).. 8 مرات.

8- نوني مادويكي (تشيلسي).. 7 مرات.

9- كول بالمر (تشيلسي).. 7 مرات.

10- جواو نيفيس (باريس سان جيرمان).. 7 مرات.

قائمة أكثر اللاعبين فوزا في المواجهات الثنائية بربع نهائي كأس العالم للأندية

التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية

فيما أعلنت شبكة "DAZN" الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي من مونديال الأندية 2025 التي تقام في أمريكا حتى 13 يوليو الحالي.

واختتمت منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية، بمباراة بوروسيا دورتموند وريال مدريد، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (3-2).

وتأهلت فرق ريال مدريد، تشيلسي، فلومينينسي وباريس سان جيرمان إلى دور نصف النهائي.

التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو (فلومينينسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، تياجو سيلفا (فلومينينسي)، تريفوه تشالوباه (تشيلسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي).

خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس مارتينيلي (فلومينينسي)، أردا جولر (ريال مدريد)، كول بالمر (تشيلسي).

خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان).

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

وتحددت الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وهم فلومينينسي البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني.

وجاءت مواعيد نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولي بمشاركة 32 فريقا التي تستضيفها الولايات المتحدة كالتالي:

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

فلومينينسي ضد تشيلسي - الثلاثاء 8 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد- الأربعاء 9 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

وأسدل الستار علي منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أمريكا في الفترة الحالية حتى 13 يوليو الجاري.

وكانت منافسات كأس العالم للأندية، انطلقت بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، يوم 14 يونيو الماضي بمباراة افتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وكان الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان، تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي تأهلوا إلى ربع نهائي البطولة.

ووقع الهلال ضد فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي.

نتائج مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية

الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي 2-1 ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (فوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد ).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين ).

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