رسميا، نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه

أعلن نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع الفرنسي كريستوف جالتييه لتدريب الفريق خلفا للبرازيلي شاموسكا.

رحيل شاموسكا عن نيوم السعودي

وكان نيوم أعلن يوم الخميس الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب شاموسكا الذي قاده للصعود من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي.

مسيرة وإنجازات جالتييه التدريبية

وسبق للمدرب الفرنسي جالتييه أن تولى تدريب أندية سانت إيتيان وليل ونيس وباريس سان جيرمان في فرنسا، بينما كانت آخر محطاته مع الدحيل القطري.

وتوج جالتييه بلقب الدوري الفرنسي مرة مع ليل ومثلها مع باريس سان جيرمان الذي توج معه أيضا بالسوبر المحلي، بالإضافة إلى تحقيق كأس الرابطة مع سانت إيتيان.

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