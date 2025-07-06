تنسيق الجامعات 2025، روابط إرشادية تساعدك قبل اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)

تنسيق الجامعات 2025.. يبدأ التسجيل لاختبارات القدرات 2025، خلال أيام قليلة وبالتحديد في 12 يوليو الجاري، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على ان تجرى الاختبارات قبل إعلان النتيجة.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، كشرط أساسي للقبول بها كلية الفنون الجميلة، بقسميها الفنون والعمارة، حيث أعلن المجلس الاعلى للجامعات ضوابط الاختبارات الخاصة بها وطريقة حساب الدرجات والجد الأدنى لاجتياز الاختبار.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة 2025، والنماذج الاسترشادية التي تساعد الطلاب قبل الدخول لأداء الاختبار.

نظام اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة قسم (فنون)

تُعقد اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" كالتالي:

الاختبار المهاري:

القدرة الفنية (150 دقيقة – درجة نهائية 100):

وتتضمن اختبارين رئيسيين:

سؤال الرسم (من 60 درجة):

يُطلب من الطالب تنفيذ رسم لأحد الموضوعات المطروحة، والتي تقيس القدرة على التعبير الفني، وإدراك النسب والتناسب، والظل والنور، والتكوين الفني.

سؤال التصميم الابتكاري (من 40 درجة):

يُطلب من الطالب تصميم عمل فني ابتكاري يُعبّر فيه عن فكرة معينة، باستخدام عناصر وتكوينات بصرية، وذلك على مساحة 20×15 سم.

الأدوات المطلوبة من الطالب أثناء تأدية اختبارات قدرات فنون جميلة

أدوات رسم كأقلام الرصاص.

أدوات التلوين.

مسطرة.

ممحاة (أستيكة).

براية (مقلمة).

لوح رسم بمقاس 35×50 سم تقريبًا (يُفضل أن يكون خفيف الوزن).

أهم المجالات التي يجب أن يطلع عليها الطالب قبل أداء اختبارات قدرات فنون جميلة

مبادئ الرسم.

مبادئ التصميم.

عناصر التكوين.

الثقافة الفنية والبصرية العامة.

المدارس الفنية الحديثة.

الاتجاهات الفنية في الرسم والتصميم.

روابط ارشادية للطلاب قبل دخول اختبارات القدرات بفنون جميلة

يمكن للطالب مراجعة الروابط الارشادية الآتية قبل دخول اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة 2025.

https://1art.fr.gd

https://www.canva.com/learn/25-ways-to-design-an-awesome-poster-andcreate-a-buzz-for-your-next-event/

https://99designs.com/blog/creative-inspiration/poster-design-ideas/

https://www.pinterest.com/canva/poster-designs/?lp=true

https://www.designhill.com/poster-design-inspiration

https://pikbest.com/templates

https://www.tasmeemme.com/blog/186

https://creativemarket.com/blog/logo-design-ide

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