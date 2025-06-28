تنسيق الجامعات 2025، أقسام كلية الفنون الجميلة لطلاب العلمي والأدبي

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي، عن كلية الفنون الجميلة، وأقسامها، خاصة وأن الكلية تشترط أداء اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق بها.

ومن المنتظر أن تنطلق اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يعلم مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن موعد التسجيل لاداء اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

لذلك يتزايد البحث عن أقسام كلية الفنون الجميلة، لكي يتمكن الطلاب من تحديد اذا ما كانت لديهم رغبة في الالتحاق بأحد أقسامها، ومن ثم يتوجب عليهم التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذه السطور، أقسام كلية الفنون الجميلة، التي تقبل طلاب الشعبة العلمية وطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

معلومات عن كلية الفنون الجميلة

تقبل كلية الفنون الجميلة، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، وتبلغ مدة الدراسة بها 5 سنوات.

ومن المعروف أن كليات الفنون الجميلة لا تنتشر بكافة الجامعات الحكومية المصرية، وانما توجد فقط في 6 جامعات هي، حلوان، الإسكندرية، الأقصر، المنيا، أسيوط، المنصورة.

أقسام كلية الفنون الجميلة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

أولا: قسم العمارة

يمكن لطلاب الشعبة الهندسية بالثانوية العامة، أو طلاب شعبة علمي رياضة، الالتحاق بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، حيث يضاهي هذا القسم قسم العمارة بكلية الهندسة، لكن بفارق أن طلاب العمارة بالفنون الجميلة سيدرسون لمدة 5 سنوات، بينما طلاب كلية الهندسة لديهم سنة إعدادي، وبعدها يمرون بالتنسيق الداخلي الذي قد لا يمكنهم من دخول قسم العمارة بالكلية.

ثانيا: قسم الديكور

يقبل قسم الديكور طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة وعلمي علوم، وهو ينقسم لشعبتين، عمارة داخلية، وفنون تعبيرية.

ثالثا: قسم الجرافيك

يقبل قسم الجرافيك جميع شعب الثانوية العامة، علمي علوم ورياضة، وأدبي، ويحصل الخريج منه على مسمى وظيفي "مصمم جرافيك"، وينقسم لـ 3 شعب متخصصة، يتخصص الطالب في إحداها في السنة الثالثة بالجامعة، وهي شعب الرسوم المتحركة، وفن الكتابة، والتصميمات.

ويمكن للخريج من هذا القسم، أن يعمل في أفلام الأنيميشن، أو عمل التصميمات المطبوعة أو اللوجوهات والدعايا.

رابعا: قسم التصوير

يقبل قسم التصوير الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية، وبه شعبتين الأولى تصوير بالألوان، ويدرس بها الطلاب التصوير الزيتي بألوان الزيت، أو التصوير الجداري، وهو يتعلق بفن المزاييك والزجاج المعشق.

خامسا: قسم النحت

يقبل قسم النحت طلاب الشعبتين العلمية والأدبية أيضًا، وينقسم إلى 4 شعب، هي نحت عام، وهو يتعلق بنحت التماثيل والتحف، ونحت الخزف، والنحت الميداني، وهو يتعلق بنحت التماثيل كبيرة الحجم، وأخيرا نحت الميدالية، وهو يتعلق بصك العملات وتصميمها.

شروط الالتحاق بكلية الفنون الجميلة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة:

أن يكون الطالب قد أدى اختبار القدرات الخاص بالكلية واجتاز نسبة النجاح فيه.

يجب أن يعلم الطالب ان نجاحه في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة، لا يعد بمثابة قبول بالكلية.

يجب أن يتم ترشيح الطالب للالتحاق بالكلية من خلال مكتب التنسيق، بعد أن يكون مجموعه في الثانوية العامة، متناسبا مع الحد الأدنى للقبول بها.

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