الأحد 06 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
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تنسيق الجامعات 2025.. أيام قليلة وتنتهي امتحانات الثانوية العامة، وبعدها يتأهب الطلاب لمرحلة تنسيق القبول بالجامعات، حيث تنطلق اختبارات القدرات في 12 يوليو الجاري. 

وحددت وزارة التعليم العالي، قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية، لجميع الشهادات، الثانوية العامة المصرية، والشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

ونستعرض في هذا التقرير، تفاصيل نظام القبول لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بالجامعات الحكومية، وفقا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن نظام قبولهم بالجامعات المصرية.

قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بالجامعات الحكومية

وجاءت قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات الحكومية المصرية كالتالي:

  • الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات)، على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك في ضوء كتاب وزير التربية والتعليم في هذا الشأن. بالإضافة إلى كليات العلاج الطبيعي وكلية التخطيط العمراني.
  • إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد الفرقة الأولى واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
  • يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات) وذلك على النحو التالي:
  1. ۱/۳ تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.
  2. ۲/۳ تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.
  3. يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب بقسمة المجموع الكلي علي عدد المواد ثم يتم ضرب الناتج في المعامل ١,٢٥، ويمكن للطالب استخراج إفادة رسمية بذلك من مكتب التنسيق موجهة إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والنقابات المختلفة والمنح الداخلية والخارجية.
    والتأكيد على باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

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