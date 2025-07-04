عباس شراقي: سد النهضة قنبلة مائية موقوتة تهدد مصر والسودان

وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن اكتمال سد النهضة وعدم تشكيله تهديدًا لمصر والسودان، بأنها "ادعاءات لا تستند إلى الواقع"، مؤكدًا أن ما تم إنجازه في السد لا يرقى إلى مرحلة الاكتمال الحقيقي.

وأشار شراقي إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي زعم عن رغبته في التعاون ودعا مصر والسودان لحضور احتفال افتتاح السد، معتبرًا أن هذه الدعوة "تحمل طابعًا استفزازيًا"، لأن الدولتين اعترضتا مرارًا على الخطوات الأحادية لإثيوبيا، ومن غير المنطقي أن تحتفلا بما رفضتاه سابقًا، مضيفًا: "لو كنا توصلنا إلى اتفاق، لكنا أول من يبارك ويشارك".

وأوضح شراقي أن تصريحات آبي أحمد موجهة أساسًا للشعب الإثيوبي الذي طال انتظاره لاكتمال المشروع وجني فوائده المزعومة، معتبرًا أن وصف السد بأنه "فرصة لا تهدد مصر أو السودان" أمر غير دقيق.

وقال: "الحقيقة أن السد زادت سعته التخزينية من 11.1 مليار متر مكعب وفق الدراسة الأمريكية إلى 64 مليار متر مكعب، في منطقة تعاني من مشاكل جيولوجية وزلازل وفيضانات، مما يجعله قنبلة مائية موقوتة".

وفيما يتعلق بالبنية الفعلية للسد، أوضح شراقي أن ما تم إنجازه لا يتجاوز نصف القدرة التصميمية، إذ "تم تركيب 6 توربينات فقط من أصل 13، وتمت تجربة اثنين منها فقط في فبراير الماضي، في حين أظهرت صور الأقمار الصناعية خروج المياه من أحواض التهدئة، وهو دليل على تشغيل التوربينات لكن بشكل محدود".

وتطرق شراقي إلى الإشارات المتكررة من آبي أحمد بأن مصر تسعى لتعطيل السد، مؤكدًا أن "هذا غير حقيقي"، مضيفًا: "مصر لم تتخذ أي إجراء يعطل بناء السد، لكنها اعترضت فقط على المضي قدمًا دون توافق، ولجأت إلى مجلس الأمن ثم الاتحاد الأفريقي في إطار دبلوماسي سلمي".

كما حذر من الأضرار الجسيمة التي تسبب بها السد بالفعل، إذ أدى حجز أكثر من 60 مليار متر مكعب على مدار 5 سنوات إلى أعباء ضخمة على مصر تجاوزت 500 مليار جنيه، دفعت الدولة إلى إجراءات استثنائية مثل تبطين الترع، تقليص مساحة الأرز، واستخدام مياه الصرف الزراعي.

واختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن العودة إلى طاولة المفاوضات تظل "ضرورة ملحة"، نظرًا لأن سد النهضة، سواء في وضعه الحالي أو المستقبلي، يظل مشروعًا يحتاج إلى تنسيق دائم لتفادي الإضرار بدولتي المصب، مصر والسودان، مشددًا على أن خطر الانهيار – في حال التخزين الكامل – يهدد السودان أولًا، ثم مصر.

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