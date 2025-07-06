السومو، الإهمال يهدد مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم

السومو، استقر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، على عدم المشاركة في منافسات بطولة العالم للسومو للكبار، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل في تايلاند.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الجودو قرر عدم المشاركة في البطولة العالمية، والاكتفاء بالمشاركة في بطولات بعنيها في الجودو.

ويعاني منتخب السومو حسب تصريحات أبطاله حالة من الإهمال والتجاهل تتمثل في عدم وجود معسكرات أو فترات إعداد للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وكان منتخب السومو قد سجل إنجازا تاريخيا عام 2022، من خلال فوز لاعب الفريق عبد الرحمن الصيفي ذهبية بطولة العالم.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إصدار قرار نهائي من اتحاد الجودو بشأن المشاركة في بطولة العالم للسومو.

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