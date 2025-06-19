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رياضة

نتائج مخيبة، حصاد منتخب الجودو في بطولة العالم بالمجر

الاتحاد المصري للجودو
الاتحاد المصري للجودو

الجودو، أنهى لاعبو المنتخب الوطني  للجودو مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للكبار المقامة حاليا في المجر.

وقدم المنتخب الوطني للجودو نتائج مخيبة للآمال خلال مشاركته في بطولة العالم جاءت كالتالي:

خسر يسري سامي في وزن 60 كجم مباراته الأولى في الدور التمهيدي أمام لاعب منتخب المجر ليودع البطولة مبكرا.

وودع عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم منافسات البطولة بشكل مبكر أيضا بعد تحقيق الفوز أمام لاعب قبرص في الدور التمهيدي ثم الخسارة أمام لاعب أوزبكستان في ثمن النهائي.

وفي وزن 100 كجم، ودع عمر الرملي منافسات البطولة مبكرا بعد الفوز في مباراته الأولى أمام لاعب التشيك والخسارة في المواجهة الثانية أمام لاعب روسيا.

وفي منافسات نفس الوزن ودع عبد الله فهمي منافسات البطولة مبكرا بعد الخسارة في مباراته الأولى أمام لاعب الصين.

وفي منافسات اليوم الأخير، سجل محمد عبده لاعب منتخب مصر وداعا مبكرا من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام لاعب منغوليا في الدور التمهيدي.

وشارك المنتخب الوطني للجودو في منافسات بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 81 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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