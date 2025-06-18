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رياضة

الجودو، منتخب مصر يواصل مسلسل الوداع المبكر في بطولة العالم

عمر الرملي لاعب منتخب
عمر الرملي لاعب منتخب الجودو، فيتو

الجودو، واصل لاعبو المنتخب الوطني للجودو مسلسل الوداع المبكر خلال مشاركتهم في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة كل من عمر الرملي وعبد الله فهمي في منافسات وزن 100 كجم ببطولة العالم.

وحقق عمر الرملي فوزا وحيدا في الدور التمهيدي، قبل الخسارة في الدور ثمن النهائي ويودع البطولة مبكرا.

وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن عبد الله فهمي من تحقيق أي فوز خلال مشاركته في البطولة، وسجل وداعا مبكرا من الدور التمهيدي للبطولة العالمية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا خروج كل من يسري سامي مبكرا من منافسات وزن 60 كجم، ولحق به زميله عبد الرحمن عبد الغني من منافسات وزن 81 كجم.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في منافسات بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

 قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 81 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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