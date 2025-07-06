يحمل سيفًا ويهدد المارة في سيارة، شاب يثير الرعب بالطريق الصحراوي (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، حيث رصدت الكاميرات شباب يجلس على شباك سيارة، ويظهر بدون ملابسه العلوية، ويحمل سلاحا أبيض "سيفا" وكان يشير به على سائقي السيارات في الطريق، الأمر الذي أثار الرعب.

شاب عاريًا يحمل سلاح أبيض يثير الرعب بالطريق الصحراوي

وأثار مقطع فيديو الشاب المستهتر، الذي كان يمسك السلاح الأبيض ويحركه يمينًا ويسارًا، مشيرًا إلى المارة به، حالة من الرعب والجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الداخلية بمعاقبة وردع من يثير الرعب بين المارة.

شاب مستهتر يثير الرعب في الطريق الصحراوي، فيتو

ووجه البلوجر يونس محمد بلاغًا إلى وزارة الداخلية، بعدما رصد حالة الشاب الذي يحمل سيفه ليرعب المارة، فقال: "بلاغ عاجل إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية المصرية الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أثناء سيري على طريق مصر– الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الإسكندرية، بعد كارتة العامرية، تعرضت أنا وأسرتي لموقف بالغ الخطورة".

وتابع يونس محمد، الذي رصد مقطع الفيديو المرعب، فقال عبر حسابه: "سيارة تونايه رصاصي (مرور الإسكندرية) كانت تسير بسرعة جنونية، وسائقها يراوغ بشكل متهور، وكان بجواره شخص "عاريٍ" يخرج من الشباك حاملًا سلاحًا أبيض، ولما حاولت تصوير الواقعة هددني بالقتل صراحة".



واستطرد يونس محمد قائلًا: "أمامهم كانت تسير سيارة أخرى يبدو أنها مرتبطة بهم، ما حدث تهديد صريح وترويع للآمنين ويستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية".

المطلوب معاقبة الشاب المستهتر

وعلقت البلوجر أم عمر غنيم قائلة: "أنا رأيي ولا أعرف مين يرفض الفكرة أو يؤيدها.. إنه يتعمل معسكر للشباب المستهتر لمدة ستة أشهر بدلًا من الحبس ويتعلم الشاب الانضباط والدين والسلوك والصلاة وغيرها"

وقال البلوجر أحمد حسن: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، مفيش أمن في الطرق".

شاب مستهتر يثير الرعب في الطريق الصحراوي، فيتو



أما البلوجر صباح الدقن فقالت: "عارف ليه بيحصل كده عشان مش خايفين من أمن العقاب أساء الأدب...".

وعلق البلوجي سيد أبو النجا فقال: "لـ وزارة الداخلية... مش عارف هتعملوا إيه وللا إيه، بس قلة الأدب واللامبالاة زادت علي الطرق جدًا، ومفيش منشن بيتعمل لكم إلا وبلاقيكم جيبتوا الفاعل واتحاسب كمان".

وعلقت البلوجر ميرفت لطفي: "لو كل شخص شاف حاجه غلط ونشرها، وتم تفعيل القوانين، كل من يرتكب خطأ سيفكر ألف مرة قبل مايقوم بعمل شيء غلط، لأنه هيعرف أنه هيتصور وهيتجاب".

أما البلوجر مدحت عبد الرشيد فقال: "المشهد ده غير مقبول ولايمكن يمر بدون عقاب، أنا واثق فى استجابة فريق وزارة الداخلية وأتمنى يأخذوا عقابهم لأن الحالات المنشورة على صفحة الوزارة بتمثل رادع وعبرة".

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