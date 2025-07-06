الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

منها 744 بالطريق الإقليمي، ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الحالة المرورية وتطبيق القانون، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 73,704 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

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وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها كالتالي: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف في أماكن عشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حملات تحرر مخالفات على الطريق الدائرى الإقليمى 

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة بمناطق الأعمال الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة شملت: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

وفي إطار حملات الفحص لسائقي المركبات، تم إخضاع 355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 48 حالة منهم. 

كما تم ضبط 36 محكومًا عليهم بإجمالي 136 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 7 سيارات لمخالفتها لقوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها بشكل يومي بجميع المحافظات، بالتنسيق مع إدارات المرور والجهات المعنية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. 

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