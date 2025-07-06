عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان الرياضيات البحتة، حيث إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بعد أداء الرياضة البحتة

أكد مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان غرفة العمليات المنعقدة بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة.

أضاف مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية، أنه عدد لجان الثانوية العامة 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام من جانبه تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

محافظ القليوبية، متابعة مديري الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة

واكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.



كما أكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

سهولة امتحان الرياضة البحتة بالقليوبية،فيتو

سهولة امتحان الرياضة البحتة بالقليوبية،فيتو

سهولة امتحان الرياضة البحتة بالقليوبية،فيتو

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