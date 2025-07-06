السيطرة على حريق بمنزلين عشوائيين دون خسائر بشرية بالقليوبية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في منزلين عشوائيين مبنيين بالطوب البلوك بقرية منصورة نامول، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق بمنزلين عشوائيين في طوخ دون خسائر بشرية بالقليوبية

وكانت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ قد تلقت بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد باندلاع حريق بمنزل المواطن محمود عزازي بيومي رسلان، الكائن بطريق المقابر بجوار جرن حشاد.

على الفور، تم إخطار مركز شرطة طوخ ووحدة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء من وحدات (مشتهر – قها – طوخ)، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ وتحريك سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى إخطار طوارئ الغاز والتي أفادت بعدم وجود تغطية غازية بالمنطقة.

وتمكنت القوات القليوبية من السيطرة على الحريق وإخماده تمامًا، إلى جانب تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، واقتصر الحادث على الخسائر المادية.

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.



السيطرة على حريق بمنزلين عشوائيين بالقليوبية، فيتو

السيطرة على حريق بمنزلين عشوائيين بالقليوبية، فيتو

السيطرة على حريق بمنزلين عشوائيين بالقليوبية، فيتو

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