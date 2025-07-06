تعليم القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

واصل مصطفى عبده طه، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متابعته الميدانية والدقيقة لسير امتحانات الثانوية العامة، حرصًا على توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب.

تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

وتابع "مصطفى عبده" مجريات الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث يؤدي طلاب النظام الحديث امتحان الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، في حين يمتحن طلاب النظام القديم في الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة العلوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبارات مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، فيما يخوض طلاب مدارس المكفوفين – بنظاميها القديم والجديد – امتحان مادة التاريخ (الورقة الأولى).

وأكد مدير تعليم القليوبية على الاطمئنان لتأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى المحافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومتابعة وصول أوراق الامتحانات في توقيتها المحدد دون تأخير، بالإضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لرصد أي طوارئ أولًا بأول.

وشدد "عبده" على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لضمان استكمال إجراءات التفتيش ومنع التأخير في توزيع أوراق الإجابة.

وفي ختام المتابعة، وجه "عبده" الشكر والتقدير لجميع العاملين باللجان، مثمنًا جهودهم في ضمان الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات، مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية والدعم الكامل لإنجاح العملية الامتحانية وخروجها بأفضل صورة ممكنة.

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