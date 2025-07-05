السبت 05 يوليو 2025
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محافظ القليوبية يتفقد شارع أحمد عرابي ويوجه برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ القليوبية يتفقد شارع أحمد عرابي ويوجه برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

وخلال الجولة، رصد  محافظ القليوبية عددًا من المظاهر السلبية التي تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، من بينها انتشار القمامة ووجود إشغالات وباعة جائلين يعيقون حركة السير.

ووجّه المحافظ برفع كافة تراكمات القمامة بشكل فوري، مع تكثيف حملات النظافة اليومية، مشددًا على التعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات، لضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المارة.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على النظافة والانضباط في الشارع مسؤولية جماعية، داعيًا إلى التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء القليوبية

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شارع أحمد عرابى المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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