مصرع أحد مصابي انهيار مطحنة غلال بالفيوم

لقي أحد المصابين في حادث انهيار مطحنة غلال بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل انهيار مطحنة

وكان قد تلقى اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بانهيار مطحنة غلال، وحائط منزل مجاور لها، بقرية هوارة عدلان، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 11 شخصا وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وأثناء تقديم الإسعافات المصابين اسلم محمد احمد محمد قرني، 12 سنة، روحه متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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