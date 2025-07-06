"Law And The City" يحتل صدارة نسب المشاهدة بعد عرض أول حلقة

شهدت ليلة أمس انطلاقة واعدة للدراما الجديدة المرتقبة "Law And The City" ينطلق بقوة ويحتل صدارة المشاهدات ليلة أمس" من بطولة النجمين لي جونغ سوك ومون كا يونغ، والتي عُرضت للمرة الأولى على قناة tvN. وحققت الحلقة الافتتاحية نجاحًا ملحوظًا، حيث تصدرت قائمة المشاهدات على جميع قنوات الكابل في نفس الفترة الزمنية.

وفقًا لإحصائيات نيلسن كوريا، سجلت الحلقة الأولى من "القانون والمدينة" متوسط نسبة مشاهدة بلغ 4.6% على مستوى البلاد، متفوقة بذلك على الدراما السابقة التي شغلت نفس الفترة الزمنية، "سيول غير المكتوبة"، والتي حققت متوسط مشاهدة بلغ 3.6% في مايو الماضي.

وأظهرت نسب المشاهدة للدرامات الأخرى المعروضة في نفس التوقيت تباينًا ملحوظًا. فقد حقق مسلسل "الفتاة الغنية 2" الذي يُعرض على قناة MBN متوسط نسبة مشاهدة بلغ 0.5% على مستوى البلاد.

وشهدت الدراما "فيلمنا" على قناة SBS انخفاضًا طفيفًا في متوسط المشاهدة، حيث سجلت 3.3% على مستوى البلاد الليلة الماضية. بينما حقق مسلسل "الرهان الكبير" المعروض على قناة MBC عبر منصة Disney+ متوسط نسبة مشاهدة بلغ 3.6% على مستوى البلاد.

وسجلت الحلقة الأخيرة من مسلسل "Good Boy" على قناة JTBC متوسط تقييم وطني بلغ 5.4%. وظل مسلسل "For Eagle Brothers" على قناة KBS 2TV هو العرض الأكثر مشاهدة ليوم السبت بشكل عام، محققًا متوسط نسبة مشاهدة وطنية بلغت 18.0%.

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