"روابط" معرض جديد لماهيتاب الشافعي بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

يستضيف مركز كرمة بن هانئ الثقافي، التابع لـ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضًا فنيًا مميزًا للفنانة التشكيلية الدكتورة ماهيتاب الشافعي، تحت عنوان "روابط".

وينطلق المعرض يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مركز كرمة بن هانئ الثقافي داخل متحف أحمد شوقي، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الخامس عشر من يوليو 2025.

ويعكس عنوان المعرض "روابط" الفلسفة الفنية للدكتورة ماهيتاب الشافعي، التي تؤمن بقدرة النفس البشرية على انتقاء وتشكيل ما يحيط بها من عناصر ومؤثرات ضمن مساحات وأشكال وملامس متنوعة، وتتجلى هذه الفكرة في أعمالها التي تعتمد على الفنون البصرية المعاصرة والأفكار الفنية الانتقائية، مع تركيز خاص على الفكر المستدام.

الدكتورة ماهيتاب الشافعي

ولدت الدكتورة ماهيتاب الشافعي عام 1988، وهي فنانة تشكيلية ومحاضرة في التصميم، وتشغل منصب مدرس بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2011، والماجستير عام 2014، والدكتوراه في فلسفة الفنون عام 2022.

وتتميز أعمال الدكتورة ماهيتاب الشافعي بتجاربها ومقترحاتها العديدة في مجال الفن المستدام، الذي أصبح هدفًا فلسفيًا في أعمالها الفنية المعاصرة، وتستخدم الفنانة ببراعة بقايا الخامات والنفايات، لترفع من كفاءتها وتحولها إلى أعمال فنية تحمل الكثير من المشاعر والحب والولاء. يعكس هذا النهج تفكيرها المتميز الذي يمزج بين الإبداع والمسؤولية البيئية.

كما تجسد أعمالها "شظايا الذاكرة والمشاعر"، وتحمل أثرًا لما لم يفصح عنه بالكلمات، ولكنه انطبع في الوجدان وظهر على الأسطح. يتحقق ذلك من خلال مزيج فريد من الخامات والأساليب المختلفة مثل فنون الكولاج والتجميع والعمل المركب.

وتتمتع الدكتورة ماهيتاب الشافعي بسجل حافل من المشاركات في العديد من المعارض الفنية الجماعية الدولية والمحلية منذ عام 2007. كما تقدم العديد من ورش العمل الفنية المتخصصة حول الفنون البصرية المعاصرة وفنون إعادة التدوير والاستدامة، مساهمةً بذلك في نشر الوعي الفني والثقافي.

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