ندوة المعرض العام 45 في دائرة الحوار تناقش مستقبل الفن التشكيلي المصري

تستضيف دائرة الحوار الثقافي بـالمتحف القومي للفن الحديث، يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، ندوة نقدية مفتوحة بعنوان "المعرض العام 45 في دائرة الحوار"، وتأتي هذه الندوة ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض العام في دورته الخامسة والأربعين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا النقدية التي تواكب مسيرة الحركة التشكيلية المصرية في لحظة فارقة من تاريخها.

المعرض العام 45 في دائرة الحوار

تنقسم الندوة إلى جلستين نقديتين تديرهما الدكتورة إيمان أسامة، وستتناولان محاور رئيسية تضيء مفترقات الطريق بين تاريخ النقد الفني، وتحولات العرض التشكيلي، وأسئلة الهوية الفنية

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة 5:00 مساءً وتستمر حتى 7:30 مساءً، ويشارك فيها نخبة من النقاد البارزين، وهم الأستاذ محمد كمال سيتناول "تاريخ النقد مع المعرض العام عبر عشرين عامًا"، مدعومًا بعرض بصري تاريخي موثق لكتب نقدية، لينتقل بعدها إلى لمحات نقدية عن فن النحت في المعرض العام 45، والدكتور خالد البغدادي سيبحث في "دور وأهمية النقد الفني"، مستعرضًا "تحديات الواقع والمستقبل في المعرض العام"، وسيد هويدي سيقدم رؤيته حول "المعرض العام.. أزمة الهوية في مقاربة مع صالون باريس".

تليها الجلسة الثانية التي تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً وتستمر حتى 9:00 مساءً، ويشارك فيها أيضًا كوكبة من النقاد المرموقين، منهم الدكتورة هبة عزت الهواري لتتحدث عن "فن الخزف المصري المعاصر، بين التمرد وعشق النموذج القديم"، والدكتور سامي البلشي سيتناول “المعرض العام.. مبادرات واعدة، وإشكاليات متكررة”، نهى حنفي لتطرح موضوع "التعبير عن القضايا الإنسانية في عصر تُخمة الصور".

تركز الندوة بشكل عام على عدة محاور أساسية، منها:

الدراسات النقدية وأهميتها ودورها في مسار الفن.

تاريخ النقد المرتبط بالمعرض العام والحركة التشكيلية المصرية.

تصويب ومناقشة بعض المعلومات الواردة في الدراسات المصاحبة للمعرض حول تاريخ ومسمى المعرض العام.

مناقشات حوارية حول الدراسات الموازية للمعرض العام في دورته 45، والتي تم نشرها للجمهور.

تعد هذه الندوة فرصة قيمة للحوار الفكري والنقدي حول أهمية الفن التشكيلي ودوره في تشكيل الوعي الثقافي، وستقام الفعاليات في المتحف القومي للفن الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية.

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