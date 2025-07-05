تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بأعيرة نارية في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص بأعيرة نارية أستقرت بالصدر والبطن بسلاح نارى، أودت بحياته، وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، لجلسة يوم 4 أغسطس القادم للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بأعيرة نارية بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "وائل ع ح ر" السن - ٣٧ سنة - عامل - مقيم: ش مصنع الحصر السقيلي، في القضية رقم ۸۰۰۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٢٧٣٦ لسنة ٢٠١٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، عمدًا فما ان ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى انه في ذات الزمان والمكان - سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح ناري "فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الأستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.