الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسيرات إسرائيلية تحلق بشكل متواصل في أجواء جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان بشكل دائري ومتواصل هذا الصباح.

ويأتي تحليق المسيرات الإسرائيلية اليوم فوق جنوب لبنان بعد ما شهدته مناطق في جنوب لبنان من تحليق مكثف وتنفيذ 4 غارات من مسيّرات إسرائيلية كانت تهدف لاغتيال 4 عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وبعدها أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تصفية أحد عناصر "قوات الرضوان" التابعة للحزب اللبناني بمنطقة عيناتا في جنوب لبنان.

وبذلك، تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار نهاية العام الماضي في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل إلى بلدات ومناطق عديدة في الجنوب اللبناني والقصف بمختلف أنواع الأسلحة.

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طائرات مسي رة إسرائيلية مدينة بنت جبيل جنوب لبنان حزب الله قوات الرضوان

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