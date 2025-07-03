الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات على مواقع لحزب الله جنوب لبنان

غارات على حزب الله،
غارات على حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، مساء اليوم، أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لـ حزب الله في جنوب لبنان، ضمن ما وصفه بـ"الرد على التهديدات المستمرة من الجبهة الشمالية".

الاحتلال يزعم استهداف مخازن سلاح لـ حزب الله

وأكد البيان أن الغارات أصابت بدقة منشآت عسكرية ومخازن تحتوي على أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن المواقع المستهدفة كانت "تشكل خطرًا مباشرًا على أمن الجنود والمستوطنين في الشمال".

سماع دوى انفجارات في مناطق واسعة جنوب لبنان

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد رسمي من حزب الله اللبناني على الغارات، فيما تداولت وسائل إعلام محلية أن دوي الانفجارات سُمع في مناطق واسعة جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت عنصرًا تابعًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قال إنه كان "متورطًا في تهريب الأسلحة من لبنان لصالح مجموعات موالية لطهران".

 

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