الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

عشرات الشهداء والجرحى إثر سلسلة غارات إسرائيلية بطول قطاع غزة

جيش الاحتلال يهدم
جيش الاحتلال يهدم منازل غزة، فيتو

استشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة استشهاد 12 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

وسبق هذا القصف، غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي "الدرج" بمدينة غزة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف مناطق حي "الزيتون" وحي "التفاح" شرق المدينة.

وقتل 3 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية.

بالتوازي مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

وشهد يوم السبت، عمليات قصف إسرائيلية أدت لمقتل 80 فلسطينيًا، وإصابة مئات آخرين في غارات استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة.

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