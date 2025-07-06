الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن موعد سفر وفد التفاوض بشأن الحرب على غزة للدوحة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن التعديلات التي أجرتها حركة حماس على مقترح صفقة التبادل ليست مقبولة، مؤكدة أن الملاحظات الجديدة لا تلبي الشروط التي وضعتها إسرائيل للمضي قدما في الاتفاق.

 

إسرائيل ترسل وفدا تفاوضي إلي الدوحة

ورغم الاعتراض على التعديلات، صرحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنها قررت الموافقة على إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

 

تحرك إسرائيل من أجل صفقة الأسرى

ومن المقرر أن يغادر الوفد التفاوضي اليوم الأحد، في محاولة جديدة لإحياء المسار التفاوضي المتعثر، وسط ترقب دولي واسع لأي تقدم في ملف الأسرى والتهدئة في قطاع غزة.

 

وأعلنت حركة حماس أنها أجرت اتصالات مع الفصائل، للتنسيق بشأن الرد على ورقة الإطار لوقف العدوان على غزة وآليات تنفيذه.


وأوضحت حركة حماس أن الاتصالات مع الفصائل أسفرت عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.

وأضافت الحركة  "قدمنا إلى الوسطاء ردنا الذي صيغ بالإجماع، وبروح إيجابية بعد المشاورات مع الفصائل".

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