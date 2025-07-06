استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم 4 أطفال أشقاء، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال من طائرة مسيرة على خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم الشافعي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة.

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