وائل القباني عن اتهامه بتسريب أخبار الزمالك: حملة ممنهجة

عبر وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن حزنه الشديد من الحملة الممنهجة ضده بعد تصريحاته خلال برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، واتهامه بتسريب أخبار النادي.

وقال القباني في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "هناك حملة ضدي، وأنا لا أريد أن أعرف من وراء ذلك، ولكن البعض يقول أنني أفشيت أسرار النادي وهذا غير صحيح".

القباني: لم أفشِ أسرار النادي

وتابع وائل القباني: "أنا لم أفش أسرار الزمالك، ولم أخطئ في أي شخص، أنا فقط قمت بتوضيح بعض الأشياء، ولم أتحدث عن عيوب النادي، وأشدت بـ أحمد سليمان وهشام نصر، وقلت أنهما تعاونا معنا لعبور المرحلة".

وأكمل: "لابد أن يفرق الجمهور ما بين تسريب أسرار النادي خلال العمل والتواجد به، والحديث بعد نهاية العمل، وتحدثت بعد انتهاء الموسم، ولم أخطئ في حق أي شخص، أنا فقط وضحت الصور ليس إلا".

دونجا، فيتو

وأضاف وائل القباني: "هل عندما أتحدث عن معاقبة 2 لاعيبة بسبب التليفون.. أو أن الزمالك وفر 15 مليون في ظروف صعبة.. وعقوبة دونجا.. هل تلك الأمور تسيء إلى نادي الزمالك؟.

من حقنا نحفظ حقوق الزمالك

وذكر: "لم أخرج أسرار نادي الزمالك ويجب أن يكون هناك شفافية، والجميع يعرف ما حدث في أزمة دونجا أو عبدالله السعيد أو أحمد حمدي، ولكن كان هناك معلومات مغلوطة، ومن حقنا نطلع نقول ونحفظ حق النادي، وقولت أن النادي تكفل بسفر حمدي.. وقولت أنني أرسلت له صورة الشيك.. هل هذا يضر النادي؟.. أنا فقط وضحت الصورة ليس إلا.

لم أطلب أن أدخل النادي

واختتم وائل القباني حديثه قائلا: "الحمد لله أنا لا أقلق من أي شئ، وبحب النادي ووضحت العديد من الأمور وهناك أسرار لم تخرج، حرصا على استقرار النادي، والرجل الصريح والواضح هو من يأتي عليه الهجوم، ولم أطلب أن أدخل النادي".

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