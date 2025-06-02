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رياضة

هشام نصر يكشف سبب طلب تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

هشام نصر
هشام نصر

أكد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ممثل النادي في اجتماع مجلس اتحاد الكرة مع أندية الدوري، أن ناديه طالب بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك 

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة النادي أن طلب الزمالك جاء من أجل مصلحة المنتخبات، بجانب منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين المحليين للمشاركة مع فرقهم، وهو ما يعود بالفائدة على الكرة المصرية، مشيرًا إلى وجود صعوبة في توفير العملة الصعبة للاعبين الأجانب، موضحًا أن كثرة اللاعبين الأجانب بفرق الدوري يقلل الاهتمام بالناشئين.

وتابع نائب رئيس النادي قائلًا: "الزمالك حريص على بقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل العلاقات التاريخية بين الناديين وجماهيرهما، واستمرار الدراويش في الدوري أمر جيد، ولكن إلغاء الهبوط ليس الحل الأمثل، وماذا إذا تكرر الأمر في الموسم المقبل؟".

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واختتم هشام نصر قائلًا: "الزمالك كان طالب من قبل بتثبيت جدول الدوري، وما حدث في الموسم الحالي من مكتسبات، هي طلبات النادي التي نادى بها الموسم الماضي، ولابد من العمل على تعزيزها في الموسم المقبل".

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