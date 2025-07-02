مجلس الزمالك يضع مصير عبد الله السعيد في يد فيريرا

أكد مسئولو نادي الزمالك أن حسم موقف عبد الله السعيد من تجديد تعاقده من عدمه سيكون في يد المدير الفني الجديد للزمالك والمنتظر التعاقد معه البلجيكي يانيك فيريرا.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

رسالة الزمالك لـ الرمادي

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ جهاز المعاون كلًا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى الكابتن وائل القباني، مدير الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.

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