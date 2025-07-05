أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الغد.. 201 شخص يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ.. والبترول تنجح في تأمين إمدادات الغاز لجميع القطاعات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن بشأن ضحايا حادث الطريق الإقليمي

ابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي باتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا وصرف التعويضات اللازمة، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

السيسي يوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالطريق الدائري الإقليمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين..

الوطنية للانتخابات: 201 شخص يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (فيديو وصور)

صرح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بجميع المقرات المحددة داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح بدوي أن اليوم الأول شهد تقدم 201 مرشح بنظام الفردي بأوراق ترشحهم، بينما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم حتى نهاية اليوم.

وأكد رئيس الهيئة أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تابعت سير العمل بلجان تلقي الطلبات على مدار الساعة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان القضائية في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي معوقات تعطل الإجراءات أو تعرقل استقبال الطلبات.

وأشار إلى أن جميع المستندات المقدمة من الراغبين في الترشح جرى رفعها وحفظها على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وتوثيقها إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة لتطوير آليات العمل وضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

تجديد قيد واعتماد 306 جهات لمتابعة وتغطية انتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من إجراءات تجديد القيد وقيد جهات جديدة لمتابعة وتغطية مجريات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها أول أغسطس المقبل.

وأوضح بنداري أن الهيئة اعتمدت 69 منظمة محلية، و186 وسيلة إعلام أجنبية، إضافة إلى 51 وسيلة إعلام محلية، وذلك بعد استيفائها الشروط والضوابط القانونية المنظمة لمتابعة الانتخابات، في إطار حرص الهيئة على ضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لكافة الجهات لمراقبة سير العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة في تقديم كل التسهيلات اللازمة للجهات المعتمدة للقيام بدورها في متابعة الانتخابات وتغطية مراحلها المختلفة بكل نزاهة وحياد.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بجميع المقرات المحددة داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد تقدم 201 مرشح بنظام الفردي بأوراق ترشحهم، بينما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم حتى نهاية اليوم.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تابعت سير العمل بلجان تلقي الطلبات على مدار الساعة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان القضائية في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي معوقات تعطل الإجراءات أو تعرقل استقبال الطلبات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من شبورة صباحية كثيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

من تكون شبورة صباحية فى الرابعة فجرا وتنتهى فى الثامنة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن تكون الشبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، فضلا عن وجود إصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه بسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين، لبحث إمكانية تقديم الدعم لهم ولأسرهم في أسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفا لكل مصاب



وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، ودعا للمصابين بسرعة الشفاء.

الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ

الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ السبت 05/يوليو/2025 - 05:25 مانتخابات مجلس الشيوخانتخابات مجلس الشيوخ ريهام سعيد شارك

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تفعيل منظومة إلكترونية متطورة لتيسير إجراءات الكشف الطبي والمعملي لمرشحي مجلس الشيوخ، بما يضمن سرية ودقة الإجراءات، ويسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة خلال المرحلة الانتخابية، وذلك في إطار استعدادات الدولة



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الجديدة تتيح للمرشحين إتمام جميع الإجراءات الطبية إلكترونيًا عبر الرابط

حيث يمكنهم:

- تسجيل بياناتهم وإنشاء حساب خاص.

- حجز موعد الكشف الطبي والمعملي بشكل فوري.

- اختيار المحافظة والمستشفى والموعد المناسب.

- الاطلاع على نتائج الفحوصات عبر المنظومة.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وحرصًا على تبسيط الإجراءات، وتجنب التكدس، مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرشحين والفرق الطبية.

كما أكد أن الوزارة وضعت كافة الإمكانات الطبية والفنية لضمان دقة وسرعة انجاز الكشف الطبي، وفقًا للمعايير المقررة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعد جزءًا من دعم قطاع الصحة للاستحقاقات الدستورية، وتعزيزًا لمبادئ النزاهة والتنظيم في العملية الانتخابية.



وأشار إلى أنه خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو 2025، تم توقيع الكشف الطبي على 400 مرشح لمجلس الشيوخ، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يعكس إقبال المرشحين على استخدام المنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

البترول تنجح في تأمين إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغويز

في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، تعزيزًا لقدرة الدولة على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء وكذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، وبما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الاحتياج إلى ذلك.



تضمنت الخطة الموضوعة التوسع في استقدام وحدات التغويز العائمة المتقدمة، والتي تُمثل إضافة استراتيجية لتنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتضم إنتاج الحقول المحلية وغاز استيراد الخطوط والغاز المسال. حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة ترفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتدعم استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

وعلى التوازي، جرى العمل على تجهيز عدة أرصفة جديدة وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يحقق إضافة مستدامة لقدرات البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز الطبيعي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مناطق الإمداد والاستهلاك بما يحقق أقصى قدر من الاستقرار للشبكة القومية. حيث تم تجهيز أرصفة مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيدًا لتنفيذ الخطوة النهائية بربط وحدات التغييز بالأرصفة المخصصة لها وفق الجدول الزمني المخطط.

وبهذا تصل قدرات التغييز خلال ذروة الاستهلاك للعام 2025 إلى 2700 مليون قدم مكعب يوم، عبر 4 وحدات عائمة، وذلك بتواجد الوحدة "هوج جاليون" بالعين السخنة منذ العام 2024، وإضافة الوحدتين "إنيرجيوس إسكيمو" و"إنيرجيوس باور" وربطهما برصيفي مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، وإضافة الوحدة "وينتر" وربطها برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، ليصل إجمالي عدد وحدات التغييز المتاحة بجمهورية مصر العربية خلال ذروة فصل الصيف إلى 4 تغييز عائمة، يأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية والذي أثمر عن استقدام وحدة تغييز أخرى "إينيرجيوس فورس" والتي تصل لميناء العقبة بالأردن أواخر يوليو الجاري، لربطها بخط الغاز العربي مما يوفر إضافة جديدة للبلدين بتوفير مدخل جديد للشبكات القومية، مما يعزز من القدرة على الاستجابة لأية طوارئ خلال هذا الصيف بقدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب/يوم.

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