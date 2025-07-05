السيسي يوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالطريق الدائري الإقليمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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