توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن بشأن ضحايا حادث الطريق الإقليمي

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي باتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا وصرف التعويضات اللازمة، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

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