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الوطنية للانتخابات: 201 شخص يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (فيديو وصور)

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
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صرح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بجميع المقرات المحددة داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح بدوي أن اليوم الأول شهد تقدم 201 مرشح بنظام الفردي بأوراق ترشحهم، بينما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم حتى نهاية اليوم.

وأكد رئيس الهيئة أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تابعت سير العمل بلجان تلقي الطلبات على مدار الساعة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان القضائية في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي معوقات تعطل الإجراءات أو تعرقل استقبال الطلبات.

وأشار إلى أن جميع المستندات المقدمة من الراغبين في الترشح جرى رفعها وحفظها على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وتوثيقها إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة لتطوير آليات العمل وضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

 

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