السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، فضلا عن وجود إصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه بسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين، لبحث إمكانية تقديم الدعم لهم ولأسرهم في أسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفا لكل مصاب.

 

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، ودعا للمصابين بسرعة الشفاء.

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