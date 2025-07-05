السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

دامت 11عامًا، الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)

الكفن ينهي خصومة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو

شهدت قرية كوم أشفين التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث أسدل الستار على خصومة ثأرية امتدت لأكثر من 11 عامًا بين عائلتي أبو سريع وأبو سته، وذلك عقب تقديم عائلة أبو سريع الكفن إلى عائلة أبو سته، في إشارة واضحة وصادقة لرغبتهم في إنهاء الخلاف وبدء صفحة جديدة من التسامح والمصالحة.

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الكفن ينهي خصومة ثأرية دامت 11 عامًا بين عائلتين بالقليوبية 

أُقيمت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والاحترام، بحضور جماهيري ورسمي كبير من القليوبية شارك فيه عمد ومشايخ القرى المجاورة، وأعضاء من القوى السياسية والمجتمع المدني.

كما تم خلال المراسم استقبال العزاء في فقيد عائلة أبو سته، في خطوة تعكس عمق التفاهم والرغبة الصادقة في إنهاء الخلاف وحقن الدماء.

وأشرفت على إجراءات الصلح قيادات أمن القليوبية، يتقدمهم الرائد حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب،النقيب محمد ياسين، معاون مباحث المركز،النقيب عمرو رضوان، معاون مباحث،النقيب محمد المغربي، معاون مباحث،النقيب مصطفى مجاهد، معاون مباحث


وقد أكد الحاضرون على أهمية هذا النموذج المشرف في وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، داعين إلى تعميم مثل هذه المبادرات في كافة ربوع مصر، لما لها من دور كبير في ترسيخ السلم المجتمعي.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 
الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية،فيتو 

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