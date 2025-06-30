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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة دوري القسم الثاني

القسم الثاني
القسم الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2025 -2026، حيث من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد بالجزيرة. 

وطالب اتحاد الكرة الأندية في خطاب رسمي، تفويض مندوب للتمثيلها في القرعة المقرر لها الأحد الموافق يوم 6 في شهر يوليو المقبل في تمام الثانية عشر ظهرا. 

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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