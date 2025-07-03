عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

تلوح فى الأفق أزمها بطلها اتحاد الكرة واندية الدورى الممتاز على وجه التحديد وتتعلق بملف عقود المدربين وتحديدًا فى أندية الدورى الممتاز بسبب عقود المدربين حيث تلجأ الأندية إلى حيلة خبيثة هدفها التهرب من حق الدولة واتحاد الكرة حيث ترسل عقود صورية للمدربين من خلال وضع أرقام وهمية خاصة برواتب المدربين من اجل تقليل الرسوم المستحقه على العقد.

وقالت المصادر أن بعض الأندية قد ترسل عقود بعض المدربين تتضمن حصولهم على رواتب شهرية تتمثل فى 150 ألف جنيه على الورق فى الوقت الذى يحصل فيه بعض المدربين فى الأساس على ما يزيد عن مليون جنيه فعلية على ارض الواقع.

واضاف المصدر: عندما تحدث أزمة بين المدرب والنادى تظهر العقود الحقيقية التى تتضمن ارقاما فلكية فى عقود المدربين غير منصوص عليها فى العقود المرسلة الى الجبلاية.

واوضح: اتحاد الكرة عليه ان يخاطب جميع الأندية وجميع المدربين ليؤكد أن الاتحاد لن يعتد إلا بالعقود التى تصله وليس له علاقة بأى عقود اخرى.

من ناحية أخرى يكثف الكابتن حلمى طولان المدير الفنى لمنتخب المحليين من جلساته مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على ملامح الفراعنة فى الفترة المقبلة حيث يترقب اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن لمعسكره المقبل من أجل اختيار العناصر المحلية التى سيتم خروجها من حسابات المنتخب الأول بغية تدعيم صفوف منتخب المحليين وتجهيز عناصر واعد تكون قادرة على تدعيم صفوف المنتخب الأول فى أى وقت تحتاجه حال تعرض أحد من العناصر الأساسية للإصابة أو لأى ظروف أخرى.

وقالت مصادر إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين حلمى طولان وحسام حسن من أجل إعادة ترتيب المشهد وتحقيق أفضل المكاسب من تدشين المنتخب الوطنى للمحليين الذى يستهدف فى الأساس خدمة المنتخب الاول وتوفير العناصر المميزة التى من شأنها أحداث افضل تدعيم ممكن للمنتخب الأول من خلال المشاركة فى كاس العرب.

وأوضحت أن منتخب المحليين قد يقدم عناصر مميزة تكون قادرة على احداث الفارق فى اختيارات المنتخب الاول بقيادة حسام حسن كما حدث فى وقت سابق وتحديدًا فى ولاية البرتغالى كارلوس كيروش الذى قام بتقديم عناصر مميزة من الدورى واستعان بهم فى البطولة العربية مثل محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد والراحل احمد رفعت وايضا حسين فيصل الذى كان يلعب فى سموحة وقتها وايضا احمد ياسين مدافع البنك الاهلى وقتها وبعدها رحل الى الاتحاد السكندرية من اجل الاستعانة بهم فى المنتخب الاول خلال بطولة الامم الافريقية الاخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة حلمى طولان يتطلع لتوفير عناصر مميزة فنيا وبدنيا واكتشاف جواهر جديدة تحقق افضل استفادة ممكنة للمنتخب الوطنى الأول بما يخدم صالح الكرة المصرية فى النهاية.

وتستضيف قطر نسخة 2025 من بطولة كأس العرب، التى تعود بحلتها الجديدة بعد النجاح الكبير الذى شهدته نسخة 2021 وتُوج بها المنتخب الجزائري.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، تم الكشف عن مجموعة منتخب مصر وجدول مبارياته المرتقبة، حيث أسفرت قرعة كأس العرب 2025، التى أُجريت فى مايو الماضي، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الثالثة وتضم هذه المجموعة بجانب “الفراعنة” منتخبات قوية هى الأردن والإمارات العربية المتحدة، ويترقب المنتخب المصرى معرفة خصمه الرابع فى المجموعة، والذى سيكون الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.