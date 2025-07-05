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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5- 7- 2025 في قطر

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 5-7-2025، استقرارا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 391 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 342 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 342 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 293 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 228 ريالا قطريا.

الطلب العالمي على الذهب 

أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخلال العام الماضي، كسرت أسعار الذهب الأرقام القياسية 40 مرة، مسجلة زيادة بنسبة 27%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

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