تفاصيل معسكر الأهلي في تونس، تحديد أطراف الـ 3 وديات للأحمر على أرض النسور، ريبييرو يطلب من الإدارة هذا الأمر قبل فترة الإعداد، والإفريقي يرفض مواجهة الأحمر

يستعد النادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق للدخول معسكر الإعداد للموسم الجديد، وذلك فور انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

رغم أن التصريحات من داخل النادي الأهلي كانت تشير إلى إقامة معسكر الإعداد الخارجي في أوروبا، وتحديدا في إسبانيا، فقد أعلنت قناة الأهلي أن الفريق سيُجري معسكره في تونس.

برنامج الأهلي قبل بدء معسكر الإعداد

واستقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، في القاهرة لمدة 4 أيام، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق، على أن يطير بعدها إلى تونس، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

ومن المقر أن يواجه الأهلي وديا خلال معسكر تونس كل من، شباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي.

نادٍ تونسي يرفض مواجهة الأهلي وديا خلال معسكر الإعداد

وكشفت تقارير إعلامية، مساء أمس عن رفض نادي الإفريقي التونسي خوض مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال معسكر الأخير المرتقب في مدينة طبرقة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبحسب ما أورده برنامج "سبورت إكسبريس" عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن محمد الساحلي، المدير الفني للإفريقي، رفض مواجهة الأهلي وديا، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار.

مواعيد مباريات الأهلي الودية في معسكر تونس

ويخوض الأهلي وديته الأولى أمام شباب قسنطينة الجزائري يوم ٢١ من الشهر يوليو الجاري ثم يخوض مباراة يوم ٢٤ أمام الترجي التونسي ثم مباراة النجم الساحلي التونسي يوم ٢٧ من الشهر ذاته.

موعد ومكان إقامة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

وتلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من نادي النجم الساحلي التونسي بشأن إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم ٢٧ يوليو الجاري على الملعب الأولمبي بسوسة ضمن احتفالات النادي التونسي بمؤيته.

طلب ريبييرو قبل إنطلاق معسكر الإعداد

طلب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من إدارة ناديه التعاقد مع مهاجم جديد حال رحيل وسام أبو علي مهاجم الأهلي رسميا، مشددا على أهمية تواجد المهاجم الجديد في معسكر الإعداد المنتظر انطلاقه في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري.

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