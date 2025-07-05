مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

غادر فيصل العتيبي مفوض نادي الريان القطري القاهرة اليوم بعد الاجتماع مع مسئولي القلعة الحمراء للتفاوض بشأن شراء الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية تلقي النادي الأهلي عرضا رسميا من الريان القطري لشراء وسام أبو علي مقابل ما يقرب من 7 ملايين دولار بجانب بعض المكاسب المالية الإضافية.

وتشهد الساعات المقبلة فصلا جديدا في المفاوضات حيث نقل مفوض الريان مطالب الأهلي المالية إلى إدارة النادي القطري تمهيدا لحسم الأمر بشكل رسمي قريبا.

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