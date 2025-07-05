موقف الأهلي من بيع أشرف داري في ميركاتو الصيف

كشف مصدر داخل الأهلي موقف النادي من رحيل المغربي أشرف داري خلال انتقالات الصيف الحالية.

وقال: لم نتلق عروض رسمية للحصول على خدمات اللاعب ولكن هناك اتصالات شفهية من أندية قطرية وأخري سعودية وعند وصول الأمر إلى حيز الرسمية سيتم عرض الامر على الجهاز الفني والمدير الرياضي وشركة الكرة من أجل حسم الأمر بشكل نهائي بما يحقق مصلحة اللاعب والفريق.

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اعطي الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 مليون دولار مؤكدا ان رئيس الأهلي طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام ابو علي من أجل تجهيز البديل المناسب.

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتاج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة، كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

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